La mappa dei no green pass che aiuta, a loro insaputa, le forze dell’ordine a chiudere i locali che non chiedono la certificazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Poteva essere un’idea, a suo modo, geniale: realizzare una mappa di riferimento per chi ha deciso di non vaccinarsi, con al suo interno tutte le attività commerciali che hanno deciso di non seguire i dettami previsti dalle normative in essere sull’esibizione della certificazione verde all’ingresso. E, invece, questa voglia di condivisione perenne e aperta a tutti (nel tentativo di rendere più forte un fronte variegato) si è tramutata nel classico autogol: quella cartina interattiva (e aggiornata quotidianamente) è di grande aiuto per forze dell’ordine che cercano i ristoranti (ma anche altri locali) no green pass. Ristoranti no green pass, la mappa che aiuta le forze ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Poteva essere un’idea, a suo modo, geniale: realizzare unadi riferimento per chi ha deciso di non vaccinarsi, con al suo interno tutte le attività commerciali che hanno deciso di non seguire i dettami previsti dalle normative in essere sull’esibizione dellaverde all’ingresso. E, invece, questa voglia di condivisione perenne e aperta a tutti (nel tentativo di rendere più forte un fronte variegato) si è tramutata nel classico autogol: quella cartina interattiva (e aggiornata quotidianamente) è di grande aiuto perche cercano i ristoranti (ma anche altri) no. Ristoranti no, lachele...

Advertising

Agenzia_Italia : Tubi e navi, la mappa mondiale dei flussi di #gas ?? - poteredonna : RT @neXtquotidiano: C'È DEL GENIO La mappa dei no green pass che aiuta, a loro insaputa, le forze dell’ordine a chiudere i locali che non… - enzoacunzo : RT @neXtquotidiano: C'È DEL GENIO La mappa dei no green pass che aiuta, a loro insaputa, le forze dell’ordine a chiudere i locali che non… - Silvi973 : RT @La_Lettura: La mappa dei giovani jazzisti: il focus di @HelmutFailoni oggi nell’App de «la Lettura». In edicola e digitale, il dialogo… - neXtquotidiano : C'È DEL GENIO La mappa dei no green pass che aiuta, a loro insaputa, le forze dell’ordine a chiudere i locali che… -