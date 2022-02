La crisi ucraina colpisce l’Eurovision: si ritira la candidata di Kiev Alina Pash. Il caso dei documenti falsificati sul viaggio in Crimea (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La cantante Alina Pash ha deciso di ritirarsi dall’Eurovision 2022 di Torino, dopo aver ammesso nei giorni scorsi che i suoi documenti relativi a un viaggio in Crimea potevano essere stati falsificati. Vincitrice della competizione musicale Vidbir, da cui viene deciso chi partecipa all’Eurovision per l’ucraina, la cantante era finita sotto accusa sui social perché aveva dichiarato di essere stata in Crimea in aereo nel 2015. Dal 2014, però, non sono permessi viaggi in Repubblica Autonoma di Crimea se non arrivando via terra da territorio ucraino. Le voci su quel viaggio circolavano già dal 2019, riporta Eurofestival News, e sono tornate a tormentare la cantante con la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La cantanteha deciso dirsi dal2022 di Torino, dopo aver ammesso nei giorni scorsi che i suoirelativi a uninpotevano essere stati. Vincitrice della competizione musicale Vidbir, da cui viene deciso chi partecipa alper l’, la cantante era finita sotto accusa sui social perché aveva dichiarato di essere stata inin aereo nel 2015. Dal 2014, però, non sono permessi viaggi in Repubblica Autonoma dise non arrivando via terra da territorio ucraino. Le voci su quelcircolavano già dal 2019, riporta Eurofestival News, e sono tornate a tormentare la cantante con la ...

