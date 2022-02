La crisi del Movimento 5 Stelle non è superabile, a meno che… Scrive Ceri (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La forza dei 5 Stelle è stata, fino alle elezioni politiche del 2018 e alla prima esperienza di governo, quella di avere, come ora si usa dire, una visione – un’originale versione di antipolitica populista – combinata con una subcultura politico-organizzativa. Una visione il cui nucleo ideologico è costituito dalla de-professionalizzazione della politica e dalla rimozione dei corpi intermedi tramite la democrazia digitale diretta. Una subcultura i cui modelli di comportamento sono improntati all’obbedienza a una leadership carismatica. Date queste caratteristiche costitutive, tanto la visione, quanto la subcultura sono state minate alla base dall’istituzionalizzazione politico-governativa e dall’esaurirsi delle dinamiche carismatiche, pur routinizzate. Benché indebolite, di esse restano elementi e tratti, più o meno interiorizzati nelle diverse ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La forza dei 5è stata, fino alle elezioni politiche del 2018 e alla prima esperienza di governo, quella di avere, come ora si usa dire, una visione – un’originale versione di antipolitica populista – combinata con una subcultura politico-organizzativa. Una visione il cui nucleo ideologico è costituito dalla de-professionalizzazione della politica e dalla rimozione dei corpi intermedi tramite la democrazia digitale diretta. Una subcultura i cui modelli di comportamento sono improntati all’obbedienza a una leadership carismatica. Date queste caratteristiche costitutive, tanto la visione, quanto la subcultura sono state minate alla base dall’istituzionalizzazione politico-governativa e dall’esaurirsi delle dinamiche carismatiche, pur routinizzate. Benché indebolite, di esse restano elementi e tratti, più ointeriorizzati nelle diverse ...

Ultime Notizie dalla rete : crisi del Perché l'Ucraina è così importante, e Putin ha già vinto: un'analisi economica Al di là delle singole azioni che porteranno avanti Putin, Biden e l'Unione europea, la crisi ucraina ha già fatto salire il prezzo del petrolio e del gas, così come quello di alcuni metalli chiave utilizzati per tantissime attività, dalla produzione di auto all'elettronica, dagli ...

Il filo invisibile, una scena della commedia con Francesco Scianna e Filippo Timi ... la solidità della sua famiglia sembra andare in crisi... Vivere questa complessa situazione familiare spingerà Leone a riflettere sulla vera natura del 'filo invisibile' che lo lega ai suoi papà e a ...

Crisi del gas, è già campagna elettorale - Napoli Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente Cisl, Sbarra: Governo intervenga sul caro-bollette e sulle filiere in crisi Lo ha detto oggi Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, a margine del congresso della struttura confederale di ... Secondo versante è il sostegno delle filiere, dei settori energivori in crisi, ma ...

Una guerra tra Russia e Ucraina peggiorerebbe la crisi dei chip L’ultima volta che la Russia ha invaso l’Ucraina, nel 2014, il prezzo del neon è salito del 600%, quasi da un giorno all’altro, provocando il caos nell’industria dei semiconduttori. Da allora, i ...

