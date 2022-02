Kean-Kaio Jorge: chi lascerà la Juventus? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Con l’acquisto di Dusan Vlahovic la Juventus ha potenziato e definitivamente sistemato il reparto offensivo. Ma l’arrivo del serbo rischia di precludere lo spazio alla coppia Kean-Kaio Jorge che, in virtù di questa situazione, potrebbero decidere di fare le valigie a fine stagione. Kean-Kaio Jorge: la Juventus si priverà di entrambi? Potrebbe prendere in considerazione una simile ipotesi in caso di offerte convincenti. Non c’è dubbio che entrambi hanno mercato. Il brasiliano piace a diversi club della Serie A, che durante il mercato invernale hanno provato a strapparlo ai bianconeri, ma senza successo. Mister Allegri,infatti, si è opposto alla sua cessione credendo molto nelle potenzialià del ragazzo. Diverso, invece, il discorso per l’italiano. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Con l’acquisto di Dusan Vlahovic laha potenziato e definitivamente sistemato il reparto offensivo. Ma l’arrivo del serbo rischia di precludere lo spazio alla coppiache, in virtù di questa situazione, potrebbero decidere di fare le valigie a fine stagione.: lasi priverà di entrambi? Potrebbe prendere in considerazione una simile ipotesi in caso di offerte convincenti. Non c’è dubbio che entrambi hanno mercato. Il brasiliano piace a diversi club della Serie A, che durante il mercato invernale hanno provato a strapparlo ai bianconeri, ma senza successo. Mister Allegri,infatti, si è opposto alla sua cessione credendo molto nelle potenzialià del ragazzo. Diverso, invece, il discorso per l’italiano. ...

