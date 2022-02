Inter-Liverpool, Inzaghi non trattiene la delusione: “Speriamo che…” (Di giovedì 17 febbraio 2022) La sconfitta con il Liverpool suona come una beffa ed Inzaghi applaude alla sua Inter nel post gara. Il commento del tecnico, però, è sconsolato. Un 2-0 che suona come una doccia gelata per l’Inter. Soprattutto dopo la gara che i nerazzurri sono riusciti a mettere in campo contro il Liverpool. Contro il talento e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 17 febbraio 2022) La sconfitta con ilsuona come una beffa edapplaude alla suanel post gara. Il commento del tecnico, però, è sconsolato. Un 2-0 che suona come una doccia gelata per l’. Soprattutto dopo la gara che i nerazzurri sono riusciti a mettere in campo contro il. Contro il talento e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : Risultato molto severo per quello che si è visto, ma a questi livelli, contro una squadra come il #Liverpool, non p… - Inter : ?? | QUALITÀ E PERSONALITÀ ?? Le partite del cuore, i numeri, la carriera e tante curiosità su @hakanc10 ?? Sai tutto… - tancredipalmeri : L’Inter prende la rincorsa per giocare a viso aperto con il Liverpool - Gioxvii2309 : RT @gippu1: Basta un #Liverpool in pigiama per 70 minuti per chiudere il discorso con 90' d'anticipo. Dibattito: gli zero tiri in porta ad… - fc_inter1908_ : Ma si rosica così tanto nell’ ammettere che la nostra inter gioca divinamente e che la differenza l’ha fatta la pan… -