Inter Liverpool 0-0 LIVE: fischio d’inizio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per gli ottavi della Champions League 2021-2022 tra Inter e LIVErpool: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Inter e LIVErpool si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter LIVErpool 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio – Si parte! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Inter LIVErpool 0-0: risultato e tabellino Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All: Simone ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per gli ottavi della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA– Si parte! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All: Simone ...

Advertising

Inter : ?? | QUALITÀ E PERSONALITÀ ?? Le partite del cuore, i numeri, la carriera e tante curiosità su @hakanc10 ?? Sai tutto… - Inter : ? | GUESS WHO ? Ha segnato un gol incredibile contro una squadra allenata da Klopp ??? Ha esordito in nerazzurro c… - Inter : ?? | MATRIX ??? Cosa si prova a giocare la Champions con la maglia dell'Inter? ?? Che avversario è il Liverpool di Kl… - ricgri68 : Inter-Liverpool cronaca di Piccinini non ha prezzo #Amarcord @RealPiccinini #interliverpool #amazon - ragblu275 : @filippuccigian1 Stasera c'è Inter Liverpool. Fa benissimo a svagarsi un pó da solo. Come lo fa Fede è giusto che l… -