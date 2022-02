Giustizia | ammessi cinque referendum  Csm | legge Severino | carriere | detenzione

Advertising

lorepregliasco : La bocciatura del referendum sull'eutanasia rischia di rendere anche più difficile raggiungere il quorum per gli al… - repubblica : Referendum, respinti quesiti su cannabis e responsabilita' civile dei giudici. Ammessi a cinque quesiti su sei per… - Agenzia_Ansa : Fratelli d'Italia appoggerà solo due dei quattro quesiti dei referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costitu… - Tommaso94989154 : RT @BCarazzolo: #CorteCostituzionale Insomma, gli unici referendum ammessi sono quelli per peggiorare la giustizia. Complimentoni - tempoweb : #Giustizia Ammessi cinque #referendum: ecco su cosa voteremo in primavera -

In tema disono statii quesiti riguardanti l'abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità (legge Severino); la limitazione delle misure cautelari; la separazione ...... mentre gli altri 4 quesiti in materia di- abrogazione delle disposizioni in materia di ...e eliminazione delle liste di presentatori per l'elezione dei togati del CSM - sono stati. ...Se il quesito non avesse riportato questo «errore», sostiene Amato rispondendo alla domanda di un giornalista, avrebbe potuto anche essere ammesso. «Ma non sono io che scrivo i quesiti», aggiunge.La legge, del 2012, prende il nome dell'allora ministra della Giustizia, Paola Severino (Governo Monti ... per gli amministratori locali in caso di condanna. - Il quinto quesito ammesso è quello sui ...