Fabian Ruiz indicazioni sul futuro: "La Spagna è casa mia. Barcellona per il riscatto, Spalletti è speciale"

Barcellona-Napoli avrà anche Fabian Ruiz come protagonista. Il centrocampista del Napoli è molto chiacchierato in termini di mercato, ma ora pensa solo alla maglia azzurra. Ecco la sua intervista rilasciata ad As. Che valore ha, per il Napoli, questa sfida al Barça? "È innanzitutto una partita storica grazie a Maradona. Diego è un dio per i napoletani, abbiamo sentito il dolore della città dopo la sua morte e vogliamo rendergli onore di fronte alla squadra che lo ha portato in Europa. Poi, devo ammettere che abbiamo il desiderio di toglierci il sassolino dell'ultima sfida in Champions. Il 3-1 del ritorno è stato troppo severo e vogliamo una rivincita. Gli azulgrana sono una grande squadra, con enorme talento, ma arriviamo alla sfida con fiducia. Credo che sarà una gara equilibrata e spero che stavolta il risultato finale sia ...

