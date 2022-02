F1, domani la presentazione della Ferrari 2022: alle 14.00 si svela la F1-75 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’appuntamento è fissato alle ore 14.00 di domani. La presentazione della nuova Ferrari ha questa scadenza e le attese non mancano sulla F1-75. La scuderia di Maranello ha investito molto in questo progetto, in una stagione molto particolare per la F1 che prevede un nuovo regolamento tecnico. Le monoposto, infatti, sono radicalmente diverse da quelle del 2021 e pertanto c’è curiosità per sapere in che modo ha lavorato il team del Cavallino Rampante. Le pressioni, come sempre, sono molto importanti. Il titolo iridato dei piloti manca dal 2007 (Kimi Raikkonen l’ultimo a vincerlo) e quello costruttori dal 2008. Una squadra come la Rossa non può che puntare al massimo possibile e nel nuovo modello si è cercato di condensare creatività e aggressività. F1, novità e indiscrezioni sulla nuova ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’appuntamento è fissatoore 14.00 di. Lanuovaha questa scadenza e le attese non mancano sulla F1-75. La scuderia di Maranello ha investito molto in questo progetto, in una stagione molto particolare per la F1 che prevede un nuovo regolamento tecnico. Le monoposto, infatti, sono radicalmente diverse da quelle del 2021 e pertanto c’è curiosità per sapere in che modo ha lavorato il team del Cavallino Rampante. Le pressioni, come sempre, sono molto importanti. Il titolo iridato dei piloti manca dal 2007 (Kimi Raikkonen l’ultimo a vincerlo) e quello costruttori dal 2008. Una squadra come la Rossa non può che puntare al massimo possibile e nel nuovo modello si è cercato di condensare creatività e aggressività. F1, novità e indiscrezioni sulla nuova ...

Advertising

PeriferiamoNews : Un torneo di calcio per Pasquale Apicella e Giovanni Vivenzio, domani la presentazione - fevarless : RT @underoostom: io qui in ansia già per la presentazione di domani, cioè ho un hype per la ferrari assurdo che mi sta portando ansia - raf_rob : RT @giuntina1980: Con i suoi ricordi, raccontati poeticamente, Daniel Vogelmann condivide con il lettore una visione compassionevole dell’e… - LuciaLibri : RT @giuntina1980: Con i suoi ricordi, raccontati poeticamente, Daniel Vogelmann condivide con il lettore una visione compassionevole dell’e… - giuntina1980 : Con i suoi ricordi, raccontati poeticamente, Daniel Vogelmann condivide con il lettore una visione compassionevole… -