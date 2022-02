Europa League, Barcellona-Napoli: uno scommettitore su due sceglie i blaugrana, blitz Spalletti a 3,77 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non è più il Barcellona affrontato due anni fa, ma al Camp Nou sarà lo stesso una sfida impegnativa per il Napoli. Nell'andata... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non è più ilaffrontato due anni fa, ma al Camp Nou sarà lo stesso una sfida impegnativa per il. Nell'andata...

Advertising

Eurosport_IT : ?? Coppa Italia 2014 ?? SuperCoppa Italiana 2014 ?? Europa League 2019 ?? Champions League 2021 ?? Euro 2020 ?? Supercopp… - federicocasotti : Per me, il certificato di grandezza del Chelsea dell’era Abramovich non lo danno solo le due Champions o il Mondial… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Vincere l'Europa League non è un obiettivo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Vincere l'Europa League non è un obiettivo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Antonio Petrazzuolo: 'Osimhen non si è allenato a scopo precauzionale, ma parte per Barcellona' https:/… -