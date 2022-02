Ermal Meta positivo | “Nonostante terza dose sono stato male”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ciao Ragazzi, scusate la mia assenza di questi giorni, male tre dosi di vaccino mipreso il Covid eabbastanza”. A comunicarlo ai fan è, che in un post su Twitter pubblica, insieme all’annuncio, la foto con i risultati dei test che certificano la sua positività al Covid. “Adessoin ripresa -aggiunge l’artista- Spero di ritornare in forma il prima possibile. Vi abbraccio, a presto.”. Ciao Ragazzi,Scusate la mia assenza di questi giorni, male tre dosi di vaccino mipreso il covid eabbastanza. Adessoin ripresa. Spero di ...

perchetendenza : 'Ermal': Perché Ermal Meta ha reso noto di essere risultato positivo al Covid

Ermal Meta è risultato positivo al Covid. A rivelarlo è stato lo stesso cantante con un post sui social: «Ciao Ragazzi, scusate la mia assenza di questi giorni, ma nonostante le tre dosi di vaccino mi ...
Ermal Meta stava facendo preoccupare i suoi tantissimi fan Instagram: da ben cinque giorni non risultava attivo. Finalmente il cantante ha rotto il silenzio e ha raccontato ai seguaci di essere ...