Curling, la riserva Mattia Giovanella cambia l'Italia! Due ingressi e due successi: rimonta possibile

L'Italia è ancora in corsa per un'incredibile qualificazione alle semifinali del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dopo aver perso le prime quattro partite sembrava tutto definitivamente tramontato e invece i tanti incastri sul ghiaccio della capitale cinese tengono ancora in vita gli azzurri, che possono ancora sperare nella grande impresa. Per proseguire l'avventura ai Giochi bisogna necessariamente battere Danimarca e Norvegia, sperando poi in una lunga serie di risultati favorevoli nelle altre partite (gli USA devono perdere contro la Danimarca, la Gran Bretagna deve sconfiggere la Russia, la Svizzera deve vincere massimo un incontro con Svezia e Cina) in modo da generare l'ammucchiata di squadre al quarto posto con quattro vittorie che potrebbe regalare il passaggio del turno in base agli scontri diretti.

