Covid, gli scienziati ci credono: "La pandemia è finita" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Abrignani traccia la via. "Dal 31 marzo stop alle restrizioni e Cts sciolto". L'immunologo Silvestri: grazie ai vaccini l'incubo del passato non tornerà più Articolo Green pass "abolito dal 31 marzo". ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Abrignani traccia la via. "Dal 31 marzo stop alle restrizioni e Cts sciolto". L'immunologo Silvestri: grazie ai vaccini l'incubo del passato non tornerà più Articolo Green pass "abolito dal 31 marzo". ...

Advertising

fanpage : In Danimarca aumentano i morti per #Covid dopo lo stop alle restrizioni, gli esperti contro il Governo - Agenzia_Ansa : Scatta da oggi l'obbligo del Super Green pass anti-Covid per gli over 50 sul luogo di lavoro #ANSA - CarloVerdelli : Dagli osanna all’oblio. Il Senato ha bocciato la proposta di un fondo per le famiglie dei medici morti sul fronte C… - DaustoC : RT @gavinjones10: La Svizzera cancella il Green Pass (e quasi tutte le altre restrizioni) il giorno dopo che in Italia è scattato l’obbligo… - gavinjones10 : La Svizzera cancella il Green Pass (e quasi tutte le altre restrizioni) il giorno dopo che in Italia è scattato l’o… -