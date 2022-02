Così lo smart working serve ad aggirare l’obbligo di Super Green pass sul lavoro: «Presto i controlli» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel giorno del suo debutto il Super Green pass obbligatorio sul lavoro non ha creato particolari problemi. Un po’ perché molti si sono vaccinati per la paura di restare senza stipendio. Un po’ perché la grande contagiosità di Omicron ha avuto l’effetto collaterale di aumentare i Green pass da malattia tra i non vaccinati. E infine perché c’è chi ha deciso di cavarsela restando a casa, sì, ma contemporaneamente lavorando. Ovvero in smart working. Anche perché i numeri sono più piccoli del previsto. Attualmente i non vaccinati tra i 50 ed i 69 anni in età lavorativa, sono un milione. Non considerando gli esentati per motivi di salute, i disoccupati ed i pensionati si possono stimare in circa 500mila gli italiani toccati dalla misura. Cosa succede ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel giorno del suo debutto ilobbligatorio sulnon ha creato particolari problemi. Un po’ perché molti si sono vaccinati per la paura di restare senza stipendio. Un po’ perché la grande contagiosità di Omicron ha avuto l’effetto collaterale di aumentare ida malattia tra i non vaccinati. E infine perché c’è chi ha deciso di cavarsela restando a casa, sì, ma contemporaneamente lavorando. Ovvero in. Anche perché i numeri sono più piccoli del previsto. Attualmente i non vaccinati tra i 50 ed i 69 anni in età lavorativa, sono un milione. Non considerando gli esentati per motivi di salute, i disoccupati ed i pensionati si possono stimare in circa 500mila gli italiani toccati dalla misura. Cosa succede ...

Advertising

marcopasin2 : RT @FeCompagnone: @GiorgiaMeloni Non è proprio così, sei falsa come al solito. In smart working non c'è obbligo di green pass (che serve pe… - zettai_Ari : RT @OrtigiaP: SENTENZA OVVIA PER UN PAESE CIVILE: in smart working il virus non si trasmette. La terapeuta che ha fatto causa ha vinto e p… - ARGDON62 : RT @FeCompagnone: @GiorgiaMeloni Non è proprio così, sei falsa come al solito. In smart working non c'è obbligo di green pass (che serve pe… - Pierpaolo3006 : RT @OrtigiaP: SENTENZA OVVIA PER UN PAESE CIVILE: in smart working il virus non si trasmette. La terapeuta che ha fatto causa ha vinto e p… - eston07390779 : RT @OrtigiaP: SENTENZA OVVIA PER UN PAESE CIVILE: in smart working il virus non si trasmette. La terapeuta che ha fatto causa ha vinto e p… -

Ultime Notizie dalla rete : Così smart Google Workspace: ecco le novità in arrivo ... al passaggio del mouse si aprono delle 'smart chip' che ne consentono la visualizzazione Sommari ... Sheets e Slides sta per comparire un pulsante che consente la condivisione diretta su Meet : così ...

Probabili formazioni Porto Lazio/ Diretta tv, Felipe Anderson titolare nel tridente? ... non sono riusciti a superare il girone che comprendeva Milan, Liverpool e Atletico Madrid e così ... potrete in questo caso avvalervi anche di una smart tv che sia dotata di connessione a internet. ...

Così le famiglie hanno risposto alla chiusura delle scuole | G. Bovini, A. Dallazuanna e M. De Philippis Lavoce.info ... al passaggio del mouse si aprono delle 'chip' che ne consentono la visualizzazione Sommari ... Sheets e Slides sta per comparire un pulsante che consente la condivisione diretta su Meet :...... non sono riusciti a superare il girone che comprendeva Milan, Liverpool e Atletico Madrid e... potrete in questo caso avvalervi anche di unatv che sia dotata di connessione a internet. ...