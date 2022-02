Cosa faceva Lino Banfi prima di diventare una celebrità del cinema? Nessuno lo sa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lino Banfi oggi è un icona del cinema, ma Cosa faceva prima di tagliare il traguardo del successo? Tutti hanno un passato poco glorioso, fatto di sacrifici e scelte azzardate che hanno preceduto il grande salto. Stesso percorso quello di Pasquale Zagaria. Nato ad Andria il 9 luglio 1936, all’età di tre anni insieme alla L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022)oggi è un icona del, madi tagliare il traguardo del successo? Tutti hanno un passato poco glorioso, fatto di sacrifici e scelte azzardate che hanno preceduto il grande salto. Stesso percorso quello di Pasquale Zagaria. Nato ad Andria il 9 luglio 1936, all’età di tre anni insieme alla L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

sghi29 : RT @LucaBallabio1: @Arturo_Scotto Faceva una scuola professionale. So che è difficile per voi capire cosa significa lavorare ma quel ragazz… - MatteoBandit2 : @trastatore Unica attenuante: faceva già abbastanza cagare, ma rispetto ad oggi era una cosa sontuosa. Me n'è venut… - Sabrina07786970 : @MBLaCrew @GrandeFratello Ma infatti...è entrato per far sparire i jeru,troppo clamore mediatico che faceva appanna… - RobertoLocate14 : RT @LucaBallabio1: @Arturo_Scotto Faceva una scuola professionale. So che è difficile per voi capire cosa significa lavorare ma quel ragazz… - Laudantes : Quanta poesia quella finta dove sposta il pallone verso la destra e lo riprende, una cosa che faceva pure R9. La di… -