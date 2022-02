Chi ha avuto il Covid rischia l’infarto | Studio Statunitense (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Uno Studio americano lancia un allarme: gli operatori sanitari di tutto il mondo dovranno prepararsi ad affrontare un aumento delle malattie cardiovascolari. La pandemia porterà a una nuova emergenza. Perché il Covid-19 aumenta il rischio di infarto. Coronavirus e infarto (Pixabay) – curiosauro.itIl Covid-19 può aumentare il rischio di infarto e altre malattie cardiovascolari Ecco la notizia, che non esageriamo a definire allarmante: nell’anno successivo a un’infezione da SARS-CoV-2 aumenta moltissimo il rischio di subire un infarto o un’altra malattia cardiovascolare. I rischi crescerebbero di oltre il 60%. E ciò vale non soltanto per chi ha avuto una forma severa di Covid-19. Il virus rivela conseguenze gravi anche dopo essersi manifestato in forma lieve. Ecco quanto emerge da uno ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Unoamericano lancia un allarme: gli operatori sanitari di tutto il mondo dovranno prepararsi ad affrontare un aumento delle malattie cardiovascolari. La pandemia porterà a una nuova emergenza. Perché il-19 aumenta il rischio di infarto. Coronavirus e infarto (Pixabay) – curiosauro.itIl-19 può aumentare il rischio di infarto e altre malattie cardiovascolari Ecco la notizia, che non esageriamo a definire allarmante: nell’anno successivo a un’infezione da SARS-CoV-2 aumenta moltissimo il rischio di subire un infarto o un’altra malattia cardiovascolare. I rischi crescerebbero di oltre il 60%. E ciò vale non soltanto per chi hauna forma severa di-19. Il virus rivela conseguenze gravi anche dopo essersi manifestato in forma lieve. Ecco quanto emerge da uno ...

