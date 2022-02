Che cosa è Nutriscore e perché se ne parla tanto

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - Un semaforo in grado di dare il via libera o lo stop ad alcuni prodotti alimentari, con quel che ne consegue per l'impatto economico sui Paesi che ne sono produttori. In estrema sintesi, di questo siquando si cita il, il sistema di etichettatura in uso in Francia e ora al vaglio della Commissione Europea. Un sistema che non piace all'Italia, ma convince molto i nostri vicini d'oltralpe. Ilè presto detto: ilassegna colori e lettere di riferimento in base alla salubrità degli alimenti, ovvero al livello di zuccheri, grassi e sale contenuti in 100 grammi di prodotto. Si va dal verde per gli alimenti sani, al rosso per quelli da mettere al bando; dalla lettera A, per i prodotti più salutari, alla lettera E per quelli nocivi. Una scala di immediata comprensione, studiata come ...