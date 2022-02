Basket Final Eight Coppa Italia 2022, Olimpia Milano-Sassari 88-68: cronaca e tabellino quarti di finale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La cronaca e i tabellino di AX Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari, valida per i quarti di Finale della Final Eight di Coppa Italia 2022 di Basket. I meneghini rispettano i favori del pronostico e conducono lungo tutto l’arco dei 40?, complice anche un calo fisiologico degli uomini di Bucchi nel secondo tempo: 88-68 il risultato Finale. Questa vittoria, la numero 100 in Coppa Italia per l’Olimpia, vale il passaggio alla semiFinale di sabato contro la vincente tra Trento e Brescia. PROGRAMMA e ORARI quarti DI FinalE TABELLONE ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lae idi AX Armani Exchange-Banco di Sardegna, valida per idie delladidi. I meneghini rispettano i favori del pronostico e conducono lungo tutto l’arco dei 40?, complice anche un calo fisiologico degli uomini di Bucchi nel secondo tempo: 88-68 il risultatoe. Questa vittoria, la numero 100 inper l’, vale il passaggio alla semie di sabato contro la vincente tra Trento e Brescia. PROGRAMMA e ORARIDIE TABELLONE ...

