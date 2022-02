Armi, droga e tanti soldi sulla pagina Instagram di giovani bergamaschi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pistole, alcune scacciacani, e coltelli di vario tipo. droga, in particolare marijuana e hascisc. E soldi, tante banconote da 20, 50 e 100 euro. Sono solo alcune delle immagini che si possono trovare nelle stories del profilo Instagram @bergamo zona nostra, Una pagina gestita non si sa bene da chi, la cui descrizione nella biografia recita “gente di Bergamo” con l’invito “mandatemi vostri video/foto qualsiasi genere in direct”. E sono molti quelli che vengono condivisi poi sul profilo, spesso con la localizzazione a Bergamo o in paesi della nostra provincia. Alcuni sono piuttosto inquietanti. Si vedono Armi, droga e soldi. Immortalati e quindi nella disponibilità di giovani bergamaschi che con la massima sfrontatezza ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pistole, alcune scacciacani, e coltelli di vario tipo., in particolare marijuana e hascisc. E, tante banconote da 20, 50 e 100 euro. Sono solo alcune delle immagini che si possono trovare nelle stories del profilo@bergamo zona nostra, Unagestita non si sa bene da chi, la cui descrizione nella biografia recita “gente di Bergamo” con l’invito “mandatemi vostri video/foto qualsiasi genere in direct”. E sono molti quelli che vengono condivisi poi sul profilo, spesso con la localizzazione a Bergamo o in paesi della nostra provincia. Alcuni sono piuttosto inquie. Si vedono. Immortalati e quindi nella disponibilità diche con la massima sfrontatezza ...

