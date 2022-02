Ancora in calo contagi e decessi. Buone notizie dagli ospedali: scendono ricoveri (-475) e intensive (-46) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Continua il trend trend positivo in atto ormai da diversi giorni sul fronte della pandemia. Diminuiscono Ancora i contagi e le vittime del covid. Nelle ultime 24 ore è di 59.749 nuovi casi (ieri erano 70.852) e 278 morti (ieri 388) il bilancio del bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. I numeri fanno registrare 555.080 tamponi, per un tasso di positività del 10,76%. Buone notizie anche dal fronte ospedaliero. scendono a 15.127 ricoverati con sintomi (- 475 rispetto a ieri). Sono invece 1.073 gli attuali pazienti in terapia intensiva (- 46 dalle ultime 24 ore). Gli ingressi giornalieri sono 75. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.127 (15.602), ovvero 475 in meno rispetto a ieri. Covid, Buone ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Continua il trend trend positivo in atto ormai da diversi giorni sul fronte della pandemia. Diminuisconoe le vittime del covid. Nelle ultime 24 ore è di 59.749 nuovi casi (ieri erano 70.852) e 278 morti (ieri 388) il bilancio del bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. I numeri fanno registrare 555.080 tamponi, per un tasso di positività del 10,76%.anche dal fronteero.a 15.127 ricoverati con sintomi (- 475 rispetto a ieri). Sono invece 1.073 gli attuali pazienti in terapia intensiva (- 46 dalle ultime 24 ore). Gli ingressi giornalieri sono 75. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.127 (15.602), ovvero 475 in meno rispetto a ieri. Covid,...

