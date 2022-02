Vaccini covid, studio italiano: protezione dura a lungo (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – La protezione conferita dai Vaccini anti covid dura a lungo, secondo uno studio condotto a Torino su 10mila volontari dipendenti dell’azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza (Css) e dell’università cittadina (UniTo). Dalla ricerca emerge che la positività al test sierologico che misura i livelli di anticorpi IgG contro Sars-CoV-2 è presente nella quasi totalità dei vaccinati (99,8%), e che la persistenza di una risposta cellulare complessiva è superiore al 70% a 8 mesi di distanza dalla vaccinazione. L’indagine è stata progettata da Css a partire dall’aprile 2020, è stata successivamente estesa al personale UniTo e si è svolta in due fasi. La prima, i cui dati sono stati pubblicati su ‘Viruses’, è stata portata avanti fra maggio e agosto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laconferita daianti, secondo unocondotto a Torino su 10mila volontari dipendenti dell’azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza (Css) e dell’università cittadina (UniTo). Dalla ricerca emerge che la positività al test sierologico che misura i livelli di anticorpi IgG contro Sars-CoV-2 è presente nella quasi totalità dei vaccinati (99,8%), e che la persistenza di una risposta cellulare complessiva è superiore al 70% a 8 mesi di distanza dalla vaccinazione. L’indagine è stata progettata da Css a partire dall’aprile 2020, è stata successivamente estesa al personale UniTo e si è svolta in due fasi. La prima, i cui dati sono stati pubblicati su ‘Viruses’, è stata portata avanti fra maggio e agosto ...

