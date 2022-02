Un asteroide dedicato al Nobel per la fisica Giorgio Parisi (Di martedì 15 febbraio 2022) – Un asteroide è stato dedicato al premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi (nella foto). “Mai avrei immaginato nella mia vita di avere un asteroide con il mio nome”, ha detto il premio Nobel per la fisica 2021 alla notizia della dedica. “Sono commosso ed emozionato per l’onore che il Ccaf ha pensato di riservarmi. Lo considererò – ha aggiunto Parisi – come costante promemoria dell’impegno necessario a consolidare la cultura scientifica nel nostro Paese”. L’asteroide in questione appartiene alla fascia principale degli asteroidi, e fino a qualche tempo fa si chiamava 1994 CW, da oggi è etichettato come (15803) Parisi. È infatti al premio Nobel per la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 febbraio 2022) – Unè statoal premioper la(nella foto). “Mai avrei immaginato nella mia vita di avere uncon il mio nome”, ha detto il premioper la2021 alla notizia della dedica. “Sono commosso ed emozionato per l’onore che il Ccaf ha pensato di riservarmi. Lo considererò – ha aggiunto– come costante promemoria dell’impegno necessario a consolidare la cultura scientifica nel nostro Paese”. L’in questione appartiene alla fascia principale degli asteroidi, e fino a qualche tempo fa si chiamava 1994 CW, da oggi è etichettato come (15803). È infatti al premioper la ...

