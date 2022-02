Ultime Notizie Roma del 15-02-2022 ore 19:10 (Di martedì 15 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione della redazione studio Giuliano Ferrigno ucraina-russia di parte delle truppe schierate vicino al confine con l’Ucraina dopo avere completato le manovre che riparti stavano effettuando nell’aria il ritiro dal confine con l’Ucraina Era programmato Non dipende da listeria dell’Occidente ha dichiarato il ministro degli Esteri di Mosca sergej l’agro esercitazioni Russia Bielorussia stanno andando avanti secondo il programma indipendentemente dal attacchi di isteria aggiunto il ministro degli Esteri Russo in controtendenza con quanto appena annunciato dalle autorità militari di Mosca però la CNN ha riferito che la massa momento di truppe dispositivi militari russi al confine con l’Ucraina sta proseguendo news geolocalizzato Alcuni video che circolano sui social e media documentano questi spostamenti alcuni dei ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 febbraio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione della redazione studio Giuliano Ferrigno ucraina-russia di parte delle truppe schierate vicino al confine con l’Ucraina dopo avere completato le manovre che riparti stavano effettuando nell’aria il ritiro dal confine con l’Ucraina Era programmato Non dipende da listeria dell’Occidente ha dichiarato il ministro degli Esteri di Mosca sergej l’agro esercitazioni Russia Bielorussia stanno andando avanti secondo il programma indipendentemente dal attacchi di isteria aggiunto il ministro degli Esteri Russo in controtendenza con quanto appena annunciato dalle autorità militari di Mosca però la CNN ha riferito che la massa momento di truppe dispositivi militari russi al confine con l’Ucraina sta proseguendo news geolocalizzato Alcuni video che circolano sui social e media documentano questi spostamenti alcuni dei ...

