Ucraina | Mosca | alcune forze a confine rientrano alla base dopo esercitazioni I dubbi della Cia

La Russia ha già iniziato una guerra 'ibrida' fatta di pressione economica, cyberattacchi e dei falsi allarmi bomba. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con l'Ucraina. Mosca vuole evitare che Kiev sia assorbita nella sfera di influenza della Nato mentre l'Occidente vuole esattamente il contrario. Alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontiera ucraina stanno rientrando alle loro basi.

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Mosca

Alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontiera ucraina stanno rientrando alle loro basi. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca. In cambio, Mosca dovrebbe permettere a Kiev e al resto dell'Ucraina di decidere il proprio futuro, incluso un ipotetico avvicinamento alla Nato, senza pressioni e minacce di stampo militare.