Ucraina, Di Maio: "Diplomazia unica via per la pace. La nostra ambasciata resta aperta" (Di martedì 15 febbraio 2022) "L'unica via da percorrere e' quella che porta alla pace e alla stabilita'. Sono convinto che per la crisi in atto esiste solo una soluzione diplomatica che metta fine alle tensioni ed eviti eventuali ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) "L'via da percorrere e' quella che porta allae alla stabilita'. Sono convinto che per la crisi in atto esiste solo una soluzione diplomatica che metta fine alle tensioni ed eviti eventuali ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Di Maio martedì in missione a Kiev: poi andrà in Russia #ucraina #russia #nato - Agenzia_Ansa : Ucraina, Putin dopo il colloquio con il cancelliere tedesco Olaf Scholz: 'Non accetteremo mai l'allargamento della… - NicolaPorro : ?? La battaglia vs l'alternanza scuola-lavoro, l’assurdo obbligo vaccinale che da oggi vieta il lavoro a tanti itali… - formichenews : L’Italia entra nella partita #ucraina. La strategia Tandem Draghi-Di Maio per entrare nella partita diplomatica. L… - marcopirla : 'Una scritta degli ultras della Dinamo Kiev, dopo il viaggio di Di Maio in Ucraina negli anni venti del secondo mil… -