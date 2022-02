Totti su Dzeko Salah | «Vederli contro sarà uno spettacolo»

(Di martedì 15 febbraio 2022) Francescoha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sulla sfidae ricorda i tempi di Roma Francescoha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sulla sfidae ricorda i tempi di Roma. Le sue parole:– «Insieme sono stati una coppia formidabile. Non è un caso che anche grazie agli assist di, Edin abbia segnato tantissimo, vincendo anche il titolo di capocannoniere della Serie A con 29 gol. Nel Liverpool anche l’egiziano è diventato un cannoniere implacabile. Non voglio sbilanciarmi nei pronostici, ma sono convinto chegiocareuno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : ??#Totti parla dei suoi ex compagni ?? - VELOSPORT1960 : - corgiallorosso : #Totti: “#Dzeko-#Salah a Roma erano una coppia formidabile” - sportli26181512 : Totti e Sabatini raccontano Dzeko e Salah: 'Reti e fantasia, sarà uno spettacolo': Totti e Sabatini raccontano Dzek… - romanewseu : Totti: “Salah e Dzeko a Roma sono stati una coppia formidabile” ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Totti Dzeko

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Francescoha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sulla sfidaSalah e ricorda i tempi di Roma Francescoha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sulla sfidaSalah e ricorda i tempi di Roma. Le sue parole:- SALAH - "Insieme sono ...Per Francescoe Walter Sabatini, probabilmente, parlare di Edine Mohamed Salah fa un po' questo effetto, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport , perché la Roma delle stagioni 2015 - 17 ...Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sfida tra Inter e Liverpool: "Dzeko-Salah accendono la Champions. Si sfidano gli attacchi più forti: Inzaghi ci crede". Spazio anche alla sfida tra ...TOTTI SALAH DZEKO – Domani ci sarà Inter-Liverpool valida per gli ottavi di finale di Champions League. A guidare le due squadre ci sono due grandi ex della Roma come Mohamed Salah e Edin Dzeko. Hanno ...