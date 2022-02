Terremoto di magnitudo 3.4 in provincia di Udine (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA – Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 3:12 di questa notte nel nordest del Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità ed epicentro vicino Dogana. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA – Una scossa didi3.4 è stata registrata alle 3:12 di questa notte nel nordest del Friuli Venezia Giulia, indi. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità ed epicentro vicino Dogana. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. L'articolo L'Opinionista.

