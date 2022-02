"Separazione e morte, ti senti una fallita": rottura con Trussardi, le drammatiche parole di Michelle Hunziker (Di martedì 15 febbraio 2022) Per una lunga serie di ragioni, Michelle Hunziker è tra le donne del momento. Due, su tutte: l'imminente ritorno in tv da assoluta protagonista con Michelle Impossibile, nuovo format che debutta su Canale 5 in prima serata domani, mercoledì 16 febbraio. La seconda ragione: la chiacchieratissima rottura dopo dieci anni di unione con Tomaso Trussardi. E la Hunziker, alla vigilia del nuovo programma, si confessa in un'intervista concessa al Corriere della Sera. Parlando della fama, spiega: "Non l'ho cercata, mi è caduta addosso. La popolarità è stata una conseguenza, non era il mio obiettivo. Ho voluto fare ciò che mi appassiona e mi rende felice, ho rinunciato a tanto per raggiungere certi traguardi, spesso bisogna anche essere disposti a fare cose che non piacciono", ricorda la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Per una lunga serie di ragioni,è tra le donne del momento. Due, su tutte: l'imminente ritorno in tv da assoluta protagonista conImpossibile, nuovo format che debutta su Canale 5 in prima serata domani, mercoledì 16 febbraio. La seconda ragione: la chiacchieratissimadopo dieci anni di unione con Tomaso. E la, alla vigilia del nuovo programma, si confessa in un'intervista concessa al Corriere della Sera. Parlando della fama, spiega: "Non l'ho cercata, mi è caduta addosso. La popolarità è stata una conseguenza, non era il mio obiettivo. Ho voluto fare ciò che mi appassiona e mi rende felice, ho rinunciato a tanto per raggiungere certi traguardi, spesso bisogna anche essere disposti a fare cose che non piacciono", ricorda la ...

