Sci freestyle, Pechino 2022: Andri Ragettli domina le qualifiche dello slopestyle, Leonardo Donaggio eliminato (Di martedì 15 febbraio 2022) Al Genting Snow Park H&S Stadium sono andate in scene le qualificazioni dello slopestyle maschile, disciplina dello sci freestyle, per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Lo svizzero Andri Ragettli è risultato il miglior con 85.08, davanti al norvegese Birk Ruud (83.96) e allo statunitense Nicholas Goepper (82.51). A seguire lo svedese Jesper Tjader (79.38) e gli statunitensi Alexander Hall (79.13) e Colby Stevenson (78.01). Ad accedere all’atto conclusivo sono anche il neozelandese Ben Barclay (77.71), gli svizzeri Kim Gubser (76.71) e Fabian Boesch (74.53), l’austriaco Matej Svancer (74.86), il canadese Max Moffatt (74.06) e lo svedese Oliwer Magnusson (73.46). Il nostro Leonardo Donaggio è rimasto fuori ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Al Genting Snow Park H&S Stadium sono andate in scene le qualificazionimaschile, disciplinasci, per le Olimpiadi Invernali di. Lo svizzeroè risultato il miglior con 85.08, davanti al norvegese Birk Ruud (83.96) e allo statunitense Nicholas Goepper (82.51). A seguire lo svedese Jesper Tjader (79.38) e gli statunitensi Alexander Hall (79.13) e Colby Stevenson (78.01). Ad accedere all’atto conclusivo sono anche il neozelandese Ben Barclay (77.71), gli svizzeri Kim Gubser (76.71) e Fabian Boesch (74.53), l’austriaco Matej Svancer (74.86), il canadese Max Moffatt (74.06) e lo svedese Oliwer Magnusson (73.46). Il nostroè rimasto fuori ...

