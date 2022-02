Salernitana, UFFICIALE l'esonero di Colantuono: Nicola supera Pirlo per sostituirlo (Di martedì 15 febbraio 2022) Come abbiamo anticipato ieri sera, Stefano Colantuono non è più l'allenatore della Salernitana. A confermarlo è arrivata... Leggi su calciomercato (Di martedì 15 febbraio 2022) Come abbiamo anticipato ieri sera, Stefanonon è più l'allenatore della. A confermarlo è arrivata...

Advertising

solopallone : Calcio: ufficiale, la Salernitana esonera Colantuono - infoitsport : Salernitana, ufficiale l’esonero di Colantuono: in arrivo Nicola - sportli26181512 : Salernitana, UFFICIALE l'esonero di Colantuono: Nicola supera Pirlo per sostituirlo: Come abbiamo anticipato ieri s… - BetclicItalia : ? #Salernitana: ufficiale l'esonero di #Colantuono. Al suo posto atteso l'annuncio di #Nicola Il tecnico romano pa… - infoitsport : UFFICIALE: Salernitana, esonerato Colantuono: addio anche al suo staff. A breve il sostituto -