Salernitana | ecco il terzo allenatore della stagione | è Nicola

(Di martedì 15 febbraio 2022) Con una breve nota pubblicata sui propri canali social l‘U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con Davidee di avergli affidato la guida tecnicaprima squadra. “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Davidee di avergli affidato la guida tecnicaprima squadra”, si legge sulla bacheca Facebooksocietà. In mattinata era stato ufficializzato l’esonero di Stefano Colantuono.è ila sedere sulla panchina granata quest’anno. Laera cominciata con Fabrizio Castori cui era subentrato Colantuono alla vigilianona giornata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

la nota ufficiale del club: " L'U. S.1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il Sig. Davide Nicola e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra".