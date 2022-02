Psg | Di Maria in scadenza | il punto sul futuro

Advertising

Said227_ : @EmirMalte PSG 1 - 2 Real Di Maria ; Casemiro , Vinicius - jessicasf58 : @venecasagrande 2X1 Real Madrid Benzema e Vini Malvadeza Di Maria marca para o PSG - Onizuka92s : @PatrickAdemo PSG 3 - 1 REAL MESSI ASENSIO DI MARIA MBAPPE - t_bnt8 : @PatrickAdemo PSG 1-1 REAL MADRID 23' Di Maria 68' Asensio - Gabrielsg77 : @sbtrio #Sbtsportsrio PSG 1 x 2 REAL Di Maria Asensio Benzema -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Maria

Commenta per primo Secondo L'Equipe il Paris Saint - Germain non ha ancora deciso se esercitare l'opzione di rinnovo annuale del contratto di Angel Di, classe 1988, in scadenza a giugno.... le probabili formazioni(4 - 3 - 3): Navas, Hakimi, Kimpempe, Marquinhos, N. Mendes; Verratti, Danilo, Paredes; Mbappè, Messi, Di. All: Pochettino Real Madrid (4 - 3 - 3): Courtois; ...Gueye e Verratti a centrocampo e il tridente composto da Di Maria, Messi e Mbappé. Neymar, convocato in extremis, dovrebbe andare solo in panchina. 4-3-3 anche per Ancelotti, che dovrebbe ...(La Repubblica) Messi-Mbappè-Di Maria (con un Neymar che scalpita ... palesando l'irritazione del Psg e innescando il faccia a faccia. (Sport Mediaset) Un pranzo che, riporta RMC Sport, sarebbe dovuto ...