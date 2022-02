Protesta contro i rincari: giovedì in centro città la manifestazione di agricoltori e allevatori (Di martedì 15 febbraio 2022) Bergamo. agricoltori e allevatori di tutta Italia scendono in piazza per Protestare contro le speculazioni. A Bergamo l’appuntamento è in Porta Nuova e via Tasso: alle 9 del mattino si ritroveranno in centro città, insieme con i vertici di Coldiretti, per dare un segno ed esprimere le loro preoccupazioni sul futuro del settore agroalimentare. “Se i prezzi per le famiglie corrono i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici, che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto – si legge nel comunicato stampa di Coldiretti -. Una situazione insostenibile che mette a rischio le forniture alimentari del Paese ... Leggi su bergamonews (Di martedì 15 febbraio 2022) Bergamo.di tutta Italia scendono in piazza perrele speculazioni. A Bergamo l’appuntamento è in Porta Nuova e via Tasso: alle 9 del mattino si ritroveranno in, insieme con i vertici di Coldiretti, per dare un segno ed esprimere le loro preoccupazioni sul futuro del settore agroalimentare. “Se i prezzi per le famiglie corrono i compensi riconosciuti aglie aglinon riescono neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici, che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto – si legge nel comunicato stampa di Coldiretti -. Una situazione insostenibile che mette a rischio le forniture alimentari del Paese ...

