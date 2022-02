Pneumatici | una newsletter dedicata al settore OTR

Leggi su cityroma

(Di martedì 15 febbraio 2022) La sezione OTR di PneusNews.it nasce per offrire a tutti gli operatori della filiera delle costruzioni, del movimento terra, delle cave, del portuale e dei mezzi industriali uno strumento di informazione e aggiornamento focalizzato suie sulle ruote. Non si sovrappone alle riviste dedicate a questo, ma vuole essere uno spaccato di approfondimento su quello che non è un semplice accessorio o parte di ricambio, bensì l’unico contatto fra la terra e il mezzo agricolo: il pneumatico. PneusNews.it è una testata giornalistica registrata, che da oltre 11 anni offre, gratuitamente e in forma indipendente, articoli d’informazione professionale su tutti i generi diper tutte le applicazioni, dalla bicicletta al trattore, passando per moto, camion e vettura. I nostri lettori sono officine, gommisti e professionisti ...