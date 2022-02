Pisa | follia in piazza dei Cavalieri | balla sul cornicione a metri di altezza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pisa follia

La Nazione

, 15 febbraio 2022 - Parkour improvvisato in piazza dei Cavalieri ? È successo anche questo. A testimoniarlo è un video registrato probabilmente nella notte tra sabato 12 e domenica 13 febbraio ...Tra i primi a dimostrare, in questo modo, che l'innamoramento è quasi una "forma di transitoria" è stata Donatella Marazziti, neuropsichiatra dell'Università di. In un famoso studio, la ...Pisa, 15 febbraio 2022 - Parkour improvvisato in piazza dei Cavalieri? È successo anche questo. A testimoniarlo è un video registrato probabilmente nella notte tra sabato 12 e domenica 13 febbraio che ...Era il 15 febbraio 1972 il giorno in cui il professore Mario Selli eseguì il primo trapianto di rene all’Ospedale di Pisa nonché primo trapianto d’organi in Toscana. Era un trapianto da vivente, madre ...