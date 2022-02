Pechino 2022: miracolo d'argento di Sofia Goggia (Di martedì 15 febbraio 2022) Doppietta italiana nella discesa olimpica. Sofia Goggia seconda e Nadia Delago di bronzo. Per la bergamasca una medaglia che vale oro a 23 giorni dall'infortunio Leggi su vanityfair (Di martedì 15 febbraio 2022) Doppietta italiana nella discesa olimpica.seconda e Nadia Delago di bronzo. Per la bergamasca una medaglia che vale oro a 23 giorni dall'infortunio

Advertising

Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - Eurosport_IT : Sei anni fa metteva i pattini per la prima volta, oggi è campionessa Olimpica di short track, la prima afroamerican… - RaiPlay : ???? TWO MEDAGLIE IS MEGLIO CHE ONE! ?? ?? ???? Giornata storica per lo sci italiano: Goggia è argento a #Beijing2022… - ColucciLc : RT @Eurosport_IT: Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - ViteAnto : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Pechino 2022, Guignard-Fabbri 'Orgoglio, 5° posto obiettivo massimo' - -