Pechino 2022 | Mattarella a Malagò | “Complimenti agli azzurri e a Sofia Goggia”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato poco fa al presidente del Coni, Giovanni Malagò a Pechino. "La prego di rivolgere alle atlete e agli atleti italiani i miei Complimenti per i risultati sinora conseguiti e per il comportamento avuto in queste Olimpiadi – ha detto il Capo dello Stato -. Siete stati molto bravi, continuate così. Un particolare saluto va a Sofia Goggia. L'ho seguita, ho visto quanti sacrifici ha fatto per tornare dopo l'infortunio. A lei i miei più vivi apprezzamenti, ovviamente da estendere ai tecnici, ai dirigenti e alle federazioni. Al vostro rientro in Italia vi aspetto al Quirinale". Il presidente Malagò ha ringraziato Mattarella e ha poi telefonato a Sofia

