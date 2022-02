Pechino 2022: discesa libera, Goggia argento e Delago bronzo, l'oro va alla Suter (Di martedì 15 febbraio 2022) Pechino, 15 feb. (Adnkronos) - Splendida gara di Sofia Goggia nella discesa libera olimpica di Pechino 2022, in programma National Alpine Ski Centre di Yanqing. L'azzurra reduce dall'infortunio al ginocchio di Cortina, dopo soli 23 giorni, chiude con il tempo di 1:32.03, un crono che però non è bastato per arrivare all'oro. La svizzera Corinne Suter, infatti, ha strozzato in gola l'urlo azzurro. L'elvertica recupera nel finale e riesce a chiudere davanti alla Goggia di appena 16 centesimi (1:31.87) con la 29enne bergamasca che sfiora il bis dopo l'oro vinto a Pyeongchang nel 2018. Podio completato dal bellissimo bronzo dell'altra azzurra, la 24enne, Nadia Delago (1.32.44) per 57 centesimi. Peccato poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022), 15 feb. (Adnkronos) - Splendida gara di Sofianellaolimpica di, in programma National Alpine Ski Centre di Yanqing. L'azzurra reduce dall'infortunio al ginocchio di Cortina, dopo soli 23 giorni, chiude con il tempo di 1:32.03, un crono che però non è bastato per arrivare all'oro. La svizzera Corinne, infatti, ha strozzato in gola l'urlo azzurro. L'elvertica recupera nel finale e riesce a chiudere davantidi appena 16 centesimi (1:31.87) con la 29enne bergamasca che sfiora il bis dopo l'oro vinto a Pyeongchang nel 2018. Podio completato dal bellissimodell'altra azzurra, la 24enne, Nadia(1.32.44) per 57 centesimi. Peccato poi ...

