Ottawa assediata dai no - vax | si dimette il capo della polizia sommerso dalle critiche

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ai no - vax hanno bloccato usa città e poi hanno per giorni quasi impedito le comunicazioni con gli Stati Uniti creando ingenti danni all'economia. Dopo leal modo in cui si è ...

Globalist.it

Dopo le critiche al modo in cui si è risposto alle proteste dei camionisti no vax che da tre settimane paralizzano la capitale canadese, si è dimesso il capo della polizia di,Peter Sloly. La ...Una protesta che ricorda quella in Canada, dove nei giorni scorsi la capitaleè stata letteralmenteda caminionisti americani contrari all'obbligo di vaccino per chi trasporta merce ...Dopo le critiche al modo in cui si è risposto alle proteste dei camionisti no vax che da tre settimane paralizzano la capitale canadese, si è dimesso il capo della polizia di Ottawa,Peter Sloly.“I sostenitori della protesta a Ottawa – inclusi, tra l’altro, gli estremisti di destra – vogliono continuare il loro assedio, secondo le dichiarazioni iniziali”, ha detto Kristen. L’Emergency Act ...