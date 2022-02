Napoli, infortunio Politano: ecco la presunta data del rientro in campo (Di martedì 15 febbraio 2022) Matteo Politano, centrocampista del Napoli, è ora indisponibile a causa di un infortunio, ma potrebbe tornare presto in campo. Durante l’ultima sfida di campionato disputata … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 15 febbraio 2022) Matteo, centrocampista del, è ora indisponibile a causa di un, ma potrebbe tornare presto in. Durante l’ultima sfida di campionato disputata … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MaryBoom21 : RT @RwondoNaples: Milik: 2 crociati, sfortunato e non ha potuto rendere al meglio per con la maglia del Napoli per questo = FORTE Osimhen… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, infortunio Lozano: i tempi di recupero del messicano #Napoli #VeneziaNapoli #SerieA #UEL #Spalletti ?? Sc… - puntomagazine : L’infortunio di Politano è una doppia tegola per il Napoli perché a destra manca anche Lozano #Napoli #News #Sport… - WhoterJumper : @thintomduke Quello è vero, in campionato aveva 2G/A prima dell’infortunio, in champions stava andando bene un goal… - RwondoNaples : Milik: 2 crociati, sfortunato e non ha potuto rendere al meglio per con la maglia del Napoli per questo = FORTE O… -