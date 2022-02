Michele Bravi confessa | “In camera sono bravo | un animale | sono uno schifoso”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Siamo abituati a vedereche sceglie con precisione chirurgica le parole giuste per parlare (e cantare) di sentimenti ed emozioni, ma ci scordiamo sempre che è umano ed è un ragazzo giovane. Questo il cantante ce l’ha ricordato in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, durante la quale ha detto di essere uninda letto (roba che Alex Belli e le sue chimiche artistiche sotto le coperte ne hanno di cereali sotto marca da mangiare). “Se ho un talento nascosto?ssimo a letto. Mi dedico proprio. Devo combattere lo stereotipo chechiuso nella mia poesia. Quindi lì esco fuori dalla poesia e tiro fuori un piccolo. Mio nonno mi diceva sempre: ‘Prima di essere artisti sul ...

michele_bravi : Mi sembra di capire che sono ufficialmente un AVENGER. - michele_bravi : Siate creativi sempre. - michele_bravi : E famo sto triangolo. ?? @FabrizioMoroOff #DomenicaIn - Articolo41bis : RT @acciokindness: Non Michele Bravi che ha detto che sta pensando di sposarsi con se stesso ??

Particolarmente entusiasti dell'iniziativa, quest'anno, sono stati Gianni Morandi e, che hanno aiutato gli utenti online ad alzare i propri punteggi grazie a diversi bonus previsti ...Il 22 maggio all'Auditorium Parco della Musica arriva Giovanni Truppi , mentresceglie l'Auditorium della Conciliazione il 29 maggio. Atlantico Live per Rkomi che si esibirà il 6 maggio,...Numeri davvero impressionanti. LEGGI ANCHE > Vittorio Sgarbi contro Mahmood, Blanco e Michele Bravi: “Tutto femmina. Cantate e basta” Dopo la sua sfortunata partecipazione al Festival di Sanremo dello ...Ma come ad ogni evento il dietro le quinte spesso riserva delle sorprese, ed è quello che è successo a due degli artisti in gara, Michele Bravi e Tananai. Bravi quest’anno a Sanremo ha present ...