Meloni chiede un chiarimento. Salvini: "Non commento le polemiche" (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - Giorgia Meloni accoglie con gelo l'appello di San Valentino di Matteo Salvini a "superare le incomprensioni". Serve un "chiarimento politico", scandisce la presidente di Fratelli d'Italia, non si tratta di mere incomprensioni. E' una questione di "posizionamento" sui temi, aggiunge, suggerendo che l'esperienza di governo di unità nazionale stia facendo avvicinare gli alleati di centrodestra che sostengono Mario Draghi a Pd e M5s. Critiche aspramente respinte da Matteo Salvini che, dal canto suo, attacca FdI, inchiodata, a suo giudizio, ai 'no' e alla polemica continua. L'ennesima giornata di tensione del centrodestra si apre alle 8:30 con l'intervista di Meloni a Rtl. Stessa radio e stessa trasmissione da cui ieri il segretario leghista le aveva lanciato un amo. "Un messaggio a Giorgia ... Leggi su agi (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - Giorgiaaccoglie con gelo l'appello di San Valentino di Matteoa "superare le incomprensioni". Serve un "politico", scandisce la presidente di Fratelli d'Italia, non si tratta di mere incomprensioni. E' una questione di "posizionamento" sui temi, aggiunge, suggerendo che l'esperienza di governo di unità nazionale stia facendo avvicinare gli alleati di centrodestra che sostengono Mario Draghi a Pd e M5s. Critiche aspramente respinte da Matteoche, dal canto suo, attacca FdI, inchiodata, a suo giudizio, ai 'no' e alla polemica continua. L'ennesima giornata di tensione del centrodestra si apre alle 8:30 con l'intervista dia Rtl. Stessa radio e stessa trasmissione da cui ieri il segretario leghista le aveva lanciato un amo. "Un messaggio a Giorgia ...

