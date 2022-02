Malattie cardiovascolari, con la telecardiologia abbattimento delle liste di attesa. L’esempio dell’ospedale Valduce di Como (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Il contenimento delle liste di attesa per prestazioni di diagnostica clinica e strumentale ambulatoriale erogate dal Servizio sanitario nazionale è divenuta negli ultimi anni una priorità. In epoca pre-Covid il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021. In particolare per le prestazioni di ecocardiografia, la regione Lombardia ha richiesto in quel periodo un incremento del 23% delle prestazioni. Tali richieste vanno a scontrarsi con la progressiva crescente carenza di medici specialisti disponibili. Al fine quindi di aumentare le prestazioni della UOC di Cardiologia dell’ospedale Valduce, da febbraio 2018 è partita ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Il contenimentodiper prestazioni di diagnostica clinica e strumentale ambulatoriale erogate dal Servizio sanitario nazionale è divenuta negli ultimi anni una priorità. In epoca pre-Covid il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale di governodiper il triennio 2019-2021. In particolare per le prestazioni di ecocardiografia, la regione Lombardia ha richiesto in quel periodo un incremento del 23%prestazioni. Tali richieste vanno a scontrarsi con la progressiva crescente carenza di medici specialisti disponibili. Al fine quindi di aumentare le prestazioni della UOC di Cardiologia, da febbraio 2018 è partita ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il consumo di pesce grasso, come sardine, sgombri ed altri pesci azzurri, riduce il rischio di malattie cardiovasco… - ParliamoDiNews : Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul territorio con il sistema “Controllo remoto”. Piemonte capofila in It… - lifestyleblogit : Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul territorio con il sistema “Controllo remoto”. Piemonte capofila in It… - Cecco1791 : RT @VirtualRaven: #covidiots: è solo un'influenza studio su nature: incremento di rischio di malattie cardiovascolari per gli infetti #cov… - infoitsalute : I pazienti Covid corrono un rischio maggiore di sviluppare malattie cardiovascolari -