Lobotka, l’entourage: “Scudetto? Vi dico cosa filtra dallo spogliatoio” (Di martedì 15 febbraio 2022) Rafael Kedzior, membro dell’entourage di Stanislav Lobotka, è intervenuto ai microfoni di Raffaele Auriemma nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” su Radio Marte, per commentare le ultime prestazioni dello slovacco e il momento del Napoli in Campionato. Ecco quanto evidenziato: “Finalmente il Napoli sta vedendo il vero Lobotka, quello che tutti si aspettavano di vedere quando arrivò in azzurro. Non so dire perchè ha faticato inizialmente, non è facile rispondere a questa domanda, ma bisogna ricordare che veniva da un Campionato diverso e bisognava adattarsi“. La crescita e la differenza tra Spalletti e Gattuso “La differenza l’ha fatta Spalletti in due modi: dandogli diverse chance di giocare, facendo giocare un calcio che esalta le sue caratteristiche. Gattuso non era un giocatore alla Lobotka e non ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 15 febbraio 2022) Rafael Kedzior, membro deldi Stanislav, è intervenuto ai microfoni di Raffaele Auriemma nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” su Radio Marte, per commentare le ultime prestazioni dello slovacco e il momento del Napoli in Campionato. Ecco quanto evidenziato: “Finalmente il Napoli sta vedendo il vero, quello che tutti si aspettavano di vedere quando arrivò in azzurro. Non so dire perchè ha faticato inizialmente, non è facile rispondere a questa domanda, ma bisogna ricordare che veniva da un Campionato diverso e bisognava adattarsi“. La crescita e la differenza tra Spalletti e Gattuso “La differenza l’ha fatta Spalletti in due modi: dandogli diverse chance di giocare, facendo giocare un calcio che esalta le sue caratteristiche. Gattuso non era un giocatore allae non ...

