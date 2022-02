La crisi in Ucraina è anche il fallimento della diplomazia occidentale

(Di martedì 15 febbraio 2022) Oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz arriverà a Mosca per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Aveva fatto lo stesso Emmanuel Macron lo scorso 7 febbraio, prima di visitare Kiev per parlare con Volodymyr Zelensky. Proprio dall’fanno sapere che nelle prossime ore Zelensky vorrebbe fissare un vertice con Putin e altri Stati europei. Da settimane vanno avanti incontri e telefonate tra il leader del Cremlino e il mondo: sono le ultime prove di dialogo nel tentativo di allentare le tensioni al confine orientale dell’Europa, mentre attorno all’sembra essere già partita una corsa agli armamenti. L’attenzione è tutta su una data cruciale, il 20 febbraio: domenica prossima finiscono le esercitazioni militari russe con la Bielorussia e si celebra l’anniversario dell’invasione...

Laha affossato le Borse europee. Milano ha ceduto il 2,2%. L'euro ha perso quota sul dollaro. Polemica per il via libera del Tas alla pattinatrice russa Kamila Valieva malgrado una ...Frattini, che evoluzione vede della? 'Che mi pare difficilmente verosimile un'escalation militare che conduca ad un'azione bellica'. Gli ultimi segnali, in effetti, sembrerebbero ...Proprio dall’Ucraina fanno sapere che nelle prossime ore Zelensky vorrebbe fissare un vertice con Putin e altri Stati europei. Da settimane vanno avanti incontri e telefonate tra il leader del ...E c’è stato un passaggio significativo anche nella conferenza stampa congiunta di Scholz e Zelensky, quando entrambi hanno ammesso che l’appartenenza dell’Ucraina nella Nato non è attuale. (Corriere ...