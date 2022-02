I fiori che hai regalato a San Valentino sono in crisi

Leggi su linkiesta

(Di martedì 15 febbraio 2022) Una rosa keniota per San. Quasi un paradosso per l’Italia, ma in realtà un’ipotesi più che reale. A lanciare l’allarme la Coldiretti che, in occasione del Festival di Sanremo, ha sottolineato come «il rincaro dell’energia non risparmi fattori fondamentali di produzione. Un esempioi fertilizzanti come l’urea, passata da 350 euro a 850 euro a tonnellata (+143 per cento), e le torbe, il cui prezzo è salito del 20 per cento; mentre per gli imballaggi gli incrementi hanno colpito la plastica per i vasetti (+72 per cento), ial vetro (+40 per cento) e persino la carta (+31 per cento), per i quali peraltro si allungano anche i tempi di consegna». A questi rincari si aggiunge quello dell’energia che costringe le serre a restare spente, come denuncia la sezione pugliese della Coldiretti. «I florovivaisti ...