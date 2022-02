GreenHeroes – Inaugurati i primi frutteti solidali dai proventi del libro di Alessandro Gassmann

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 febbraio 2022) Come si può pensare green? E soprattutto come si può agire green? Ce lo dimostrache da attore, regista e soprattutto cittadino ha accettato quella che è ormai a tutti gli effetti una delle sfide più urgenti di questo secolo. È una questione di pensiero scardinante, attivo nel presente con una visione precisa del futuro, inclusivo, solidale, sostenibile. Come solo un grande artista è capace e con il piglio di chi sa di poter fare la differenza, questa sfida, lanciata dall’ingegnera ecologista Annalisa Corrado,l’ha accettata mettendosi in gioco con passione. E da più di tre anni a questa parte esplora, studia e racconta i #greenheros, realtà imprenditoriali presenti sul nostro territorio, eccellenze della produzione sostenibile e rigenerativa, facendoceli amare come eroi verdi ...