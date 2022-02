Farmacisti in Aiuto: “Al via il progetto Natura Inclusiva” (Di martedì 15 febbraio 2022) Parte mercoledì 16 febbraio il progetto di educazione ambientale “Natura Inclusiva” (leggi qui), condotto dall’Associazione Programma Natura APS e completamente finanziato da Farmacisti in Aiuto Onlus. Si tratta della prima di 5 giornate che compongono il primo ciclo di lezioni (qui il programma completo) che si terranno nella scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Maccarese. Dalla classificazione animali, ai semi, con questo itinerario didattico verrà favorita l’osservazione, la manipolazione, l’interazione e la discussione per vivere e conoscere la Natura. “Ringraziamo il Dott. Riccardo Di Giuseppe, direttore scientifico – dichiara Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in Aiuto – e divulgatore del ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 15 febbraio 2022) Parte mercoledì 16 febbraio ildi educazione ambientale “” (leggi qui), condotto dall’Associazione ProgrammaAPS e completamente finanziato dainOnlus. Si tratta della prima di 5 giornate che compongono il primo ciclo di lezioni (qui il programma completo) che si terranno nella scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Maccarese. Dalla classificazione animali, ai semi, con questo itinerario didattico verrà favorita l’osservazione, la manipolazione, l’interazione e la discussione per vivere e conoscere la. “Ringraziamo il Dott. Riccardo Di Giuseppe, direttore scientifico – dichiara Tullio Dariol, presidente diin– e divulgatore del ...

