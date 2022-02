Crisi ucraina, Mosca: 'Alcune forze al confine rientrano alla base' (Di martedì 15 febbraio 2022) Alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontiera ucraina stanno rientrando alle loro basi. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca. Per il Cremlino oggi ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 febbraio 2022)dellerusse schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontierastanno rientrando alle loro basi. Lo riferisce il ministero della Difesa di. Per il Cremlino oggi ...

