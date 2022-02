Calcio: Serie B, la classifica (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - La classifica di Serie B dopo la 23esima giornata: Cremonese 44 punti; Lecce e Pisa 42; Monza 41; Brescia 40; Frosinone, Benevento e Perugia 37; Cittadella 35; Ascoli 33; Reggina 29; Como, Parma e Ternana 28; Spal 23; Alessandria 22; Cosenza 19; Crotone 14; Vicenza 13; Pordenone 12. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - LadiB dopo la 23esima giornata: Cremonese 44 punti; Lecce e Pisa 42; Monza 41; Brescia 40; Frosinone, Benevento e Perugia 37; Cittadella 35; Ascoli 33; Reggina 29; Como, Parma e Ternana 28; Spal 23; Alessandria 22; Cosenza 19; Crotone 14; Vicenza 13; Pordenone 12.

